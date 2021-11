Real Madrid - Mercato : ça va mal pour Hazard, son remplaçant déjà ciblé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Les chiffres font mal et ont été publiés par AS : depuis le début de la saison, Eden Hazard n'a joué que 409 minutes avec le Real Madrid, soit 30,2% du temps de jeu possible. Ce qui en fait le 14e joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti. Il n'a pris part qu'à un seul match de Champions League, celui de l'humiliation face au Sheriff Tiraspol (1-2). Plus largement, chaque minute jouée depuis son arrivée en 2019 a coûté 35.100€ au Real. C'est dire la hauteur du flop…

Carlo Ancelotti a pourtant tout essayé pour faire en sorte que Hazard s'épanouisse. Il l'a d'abord aligné dans le couloir gauche de son attaque mais il a déçu et l'explosion de Vinicius Jr l'a envoyé de l'autre côté. Où, même constat, Lucas Vazquez est plus performant. Le Mister l'a donc sorti du onze. Il ne lui ferme pas la porte mais vu la qualité des joueurs offensifs actuellement, l'ancien Lillois aura du mal à revenir.

Pire, Mundo Deportivo affirme que son remplaçant serait déjà ciblé : Fabio Carvalho (Fulham). A 19 ans, le milieu offensif portugais plait aux dirigeants du Real Madrid et aurait même déjà refusé une offre de prolongation des Cottagers pour répondre à l'appel merengue au mercato. Cette saison, il compile 3 buts et 1 passe décisive en 6 matches de Championship.