Real Madrid - Mercato : Camavinga appelé à rester plus longtemps au Stade Rennais ? 

Courtisé par le Real Madrid et plusieurs grands clubs européens l'été dernier, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 17 ans) a fait le choix de rester un an de plus dans son club formateur afin d'y découvrir la Ligue des Champions.

Interrogé par AS sur l'avenir des joueurs de l'équipe de France (Mbappé, Griezmann, etc.), Robert Pirès a donné ses conseils. Pour le Champion du Monde 1998, Eduardo Camavinga aurait tort de se montrer impatient et vouloir partir dès l'été 2021.

Pour Robert Pirès, Camavinga doit encore rester deux ans

L'ex-Messin, Marseillais et Gunner imagine un autre plan de carrière pour le néo international tricolore : « Attention, il n'a que 17 ans. Pour moi, il faut qu'il reste deux ans de plus à Rennes. Il aura plus de confiance, dans sa tête et dans son corps. Rennes doit le garder deux ans, s'ils peuvent le faire. Et après, il pourra aller au Real sans problème, ou au Barça ».

Un timing de deux ans, cela arrangerait bien le Real Madrid qui ne pourra pas faire signer Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga en même temps... Et qui pourrait également récupérer le milieu de terrain libre à l'issue de son contrat à Rennes (2022).