Real Madrid – Mercato : Casemiro à Manchester, ce serait quasi bouclé !

Selon le Daily Telegraph, Manchester United rêve de recruter Casemiro et serait prêt à faire une offre de 60 M€ pour convaincre le Real Madrid de lui céder son milieu de terrain. Une offre que les Red Devils pourraient faire monter à 80 M€, et qui serait sur le point de convaincre le Real et Casemiro.

Selon Relevo, l'opération est quasi bouclée. « Casemiro est plus prêt que jamais de MU » indique en effet le média. MU voudrait boucler l'affaire au plus tôt afin que Casemiro puisse jouer dès ce week-end contre Liverpool.