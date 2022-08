Real Madrid - Mercato : Casemiro à Manchester United, c'est officiel !

C'est désormais officiel : Casemiro quitte le Real Madrid pour Manchester United. Le club anglais, sur les réseaux sociaux, a annoncé un accord avec le club espagnol pour le transfert du milieu de terrain.

Le club madrilène encaisse la jolie somme de 72 millions d'euros, dont 13 millions d'euros de bonus.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC