Real Madrid - Mercato : Casemiro déjà lynché à Manchester United !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L’émotion était palpable lundi pour le départ de Casemiro (30 ans). Comme indiqué ces derniers jours, le milieu de terrain brésilien a quitté le Real Madrid pour signer à Manchester United contre un chèque rondelet (72 + 13 M€). En Angleterre, on ne peut pas dire que la légende du Real Madrid fasse déjà l’unanimité.

« Il jouait avec de grands joueurs, mais il n'est pas un grand joueur. Il n'a jamais été un grand joueur. Il a 30 ans et il coûte 80 millions (avec les bonus), c'est trop d'argent, a taillé Graeme Souness. Il va aider United à être plus solide, mais je ne pense pas qu'il ait une grande portée de passe, je ne pense pas qu'il va faire jouer les autres. Le Real Madrid et ce milieu de terrain particulier étaient remplis de joueurs de football. Je pense qu'il a eu de la chance d'être dans cette équipe du Real Madrid, je ne me réjouis jamais de voir Casemiro jouer. Benzema, oui. »

L’ancienne gloire de Liverpool n’est pas le seul observateur avisé à lyncher Casemiro. Tony Cascarino, ex attaquant de l’OM et Chelsea, s’en est aussi donné à cœur joie. « Casemiro me rappelle le flop Schweinsteiger, a-t-il analysé. Bientôt, on se rendra compte qu’il est à un millier de kilomètres de son niveau du Real. Quand United a acheté Varane, on savait qu’il ne serait pas le même joueur qu’à Madrid. Certains supporters diront que nous avons besoin de Casemiro mais Manchester l’a payé bien trop cher. »