Real Madrid - Mercato : ces 8 joueurs qui bloquent l'arrivée de Mbappé

L'idée de Florentino Pérez pour ce marché estival 2021 était clair comme de l'eau de roche : soit il recrute Kylian Mbappé, soit il ne recrute personne ! Et pour parvenir à déloger le champion du monde de sa prison dorée parisienne, une seule alternative : signer un gros chèque après avoir vendu pas moins de huit joueurs sur lesquels Carlo Ancelotti ne comptait pas forcément. C'était limpide, donc. Le souci, c'est que soit parce qu'ils se sentent bien chez les Merengue, soit parce qu'ils ne veulent pas aller n'importe où, soit parce qu'ils n'intéressent personne, les huit joueurs sont toujours là !

Marca les a listés. Il s'agit de Luka Jovic, Gareth Bale, Isco, Dani Ceballos, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Eden Hazard et Alvaro Odriozola. Jovic veut rester alors qu'il n'a clairement pas le niveau pour concurrencer Benzema, Bale veut aller au bout de son contrat et continuer à toucher son salaire royal, Isco pourrait être retenu par Ancelotti, Ceballos, Mariano, Vallejo et Odriozola n'intéressent personne et enfin, Hazard veut rester mais Pérez espère une offre d'un club de Premier League. L'Angleterre dont le mercato n'a pas véritablement commencé. Bref, rien ne bouge chez les Merengue !

