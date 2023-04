Real Madrid - Mercato : c’est fait pour Kroos, Pérez a une nouvelle priorité avant cet été !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Désormais, le boss du Real Madrid Florentino Perez va pouvoir concentrer toute son énergie sur le « super sub » de Carlo Ancelotti cette saison : Marco Asensio (27 ans). Revelo assure que la prolongation de l'Espagnol, pour une durée de plus d'un an le concernant, est « l'une des priorités » des Merengue. Le Canarien veut toutefois attendre la fin de saison avant de décider de son avenir...

