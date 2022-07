Real Madrid – Mercato : Chelsea débarque sur un défenseur merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Même si Nathan Aké arrive en renfort, la perte de Rüdiger et Christensen oblige Chelsea à trouver un autre défenseur central pour combler le vide. Jules Kounde reste la priorité des Blues mais la complication du dossier et la concurrence très rude du Barça ont poussé les Londoniens à regarder ailleurs. Finalement, c’est Nacho Fernandez qui pourrait être leur nouvelle cible.

Nacho, le bon deal

D’après Bernabeu Digital, à Stamford Bridge, Nacho est perçu comme un défenseur fiable, solide, et expérimenté à très haut niveau en plus d’être relativement bon marché. Du côté de Madrid, Nacho est très respecté et le club se pliera aux volontés du joueur en remerciement pour le service rendu et l’état d’esprit dont il a fait preuve au long de ses années passées en blanc. Passé 4ème dans la hiérarchie des centraux avec l’arrivée de Rüdiger, Nacho pourrait envisager un nouveau départ