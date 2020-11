Real Madrid - Mercato : comment Leonardo veut détourner Mbappé de la Liga

Le Paris Saint-Germain est prêt à tout pour conserver Kylian Mbappé. Le prodige est sous contrat jusqu'en 2022 mais si le club de la capitale veut rentrer dans ses frais (180 M€ déboursés en 2017), il doit le vendre l'été prochain. Ou le prolonger. Quitte à lui offrir, donc, le meilleur salaire de l'histoire, et même à lui vendre du vent !

Le projet du Real largement supérieur

Selon Marca, pour les inciter à prolonger, Leonardo aurait dit à Kylian Mbappé et Neymar : "Le PSG va être l'équipe des cinq prochaines années. Le foot, ce sont des cycles. Il y a des clubs qui ont eu des grands moments et vont avoir des difficultés maintenant. Messi et Cristiano, à cause de leur âge, partiront bientôt".

Drôles d'arguments sachant que Messi n'a plus remporté la C1 depuis 2015 et CR7 depuis 2018. Quand au projet parisien, qui ne repose que sur les investissements qataris et qui a été torpillé par la crise financière liée à la pandémie de Covid-19, il ne pèse pas lourd face à celui du Real Madrid, qui est en train de reconstruire le Bernabeu et de former une équipe jeune appelée à dominer l'Europe sur la durée. Oui, le football est une affaire de cycles mais d'ici à ce que le prochain soit celui du PSG, il y a une marge voire un gouffre…