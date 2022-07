Real Madrid - Mercato : coup de théâtre pour Asensio !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

L’émission espagnole El Chiringuito en a dévoilé un peu plus sur l’avenir de Marco Asensio. Après avoir discuté avec l’entourage du joueur, un journaliste révèle qu’à l’heure actuelle, Asensio lui-même ne sait pas où il évoluera la saison prochaine et que ses chances de rester au Real Madrid sont de 50% tout comme Dani Ceballos entre autres. Le gaucher effectuera la pré-saison à la Maison Blanche et aura une discussion déterminante avec Carlo Ancelotti.

« Des offres sont arrivées d’Italie pour Asensio, notamment Milan »

Le Milan AC a déjà fait part d’un important intérêt pour Marco Asensio. Le joueur est sous contrat jusqu’à lété 2023 avec le Real et ne compte pas partir mais selon les chroniqueurs espagnols, Carlo Ancelotti va lui annoncer qu’il « aura du temps de jeu et que la saison est longue mais qu’il ne pourra pas en faire un titulaire ».

Tout reste à jouer pour Marco Asensio qui ne s’est pas imposé définitivement mais à joué un rôle dans la rotation du Real. Alors qu’Isco est en fin de contrat, aucun joueur du même profil n’est à disposition du Real pour la saison prochaine.

🚨 EXCLUSIVA @alexsilvestreSZ 🚨



⚠️ "El entorno de ASENSIO dice que su FUTURO está al 50% entre irse o quedarse"



👉 "Empezará la pretemporada y tendrá una CONVERSACIÓN con ANCELOTTI". #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/tx9jv4hAxc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2022

