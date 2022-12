Real Madrid - Mercato : coup dur dans le dossier Bellingham, deux départs déjà réglés

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Tout est parti d'une simple photo. On voit Jude Bellingham poser avec Trent Alexander-Arnold lors d'une balade dans Doha. Les médias anglais ont repris le cliché en expliquant que le défenseur de Liverpool faisait le forcing pour attirer le très convoité milieu de terrain du côté d'Anfield. Un journaliste de Sky, très proche du joueur de Dortmund, a expliqué que le challenge des Reds ne le laissait pas du tout indifférent et qu'à l'heure actuelle, c'est bien le LFC, et non le Real Madrid ou Manchester City qui est en pole pour le recruter.

Un coup dur, donc, pour les Merengue, qui ont érigé Bellingham en priorité pour l'été prochain. En attendant, Florentino Pérez a réglé le sort de deux joueurs poussés vers la sortie. Tout d'abord, le milieu de terrain Dani Ceballos (26 ans), libre en juin, ne sera pas prolongé. Ensuite, l'agent du latéral droit Alvaro Odriozola est en négociations avancées avec l'AS Roma. Un temps dans le viseur de la Juventus, le Basque devrait poursuivre sa carrière sous les ordres de José Mourinho. Un prêt avec option d'achat est dans les tuyaux.