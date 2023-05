Real Madrid - Mercato : coup dur pour le PSG dans le dossier Ferland Mendy

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Ferland Mendy, c’est un nom dont bien des clubs aimeraient s’attacher les services, et notamment le PSG. Seulement, le joueur qui ne sera probablement pas retenu pour le Real Madrid, aimeraient connaître les doux airs de la Premier League. Il aurait cependant une volonté d’un certain standing, et serait notamment intéressé par Arsenal selon le Daily Mirror.

Duel entre rivaux

Les Gunners, qui ne se contenteraient pas de Zinchenko, et ne compteraient plus sur Kieran Tierney, aimeraient bien rameuter le Français dans leurs rangs. Mais c’est sans compter sur Tottenham, chez qui l’agent de Ferland Mendy aimerait bien placer son joueur. À voir quelle décision prendra l’ancien lyonnais et havrais.