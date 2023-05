Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo annoncé de retour chez les Merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Libre de tout contrat cet hiver suite à la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre sa carrière à Al-Nassr où il s'est engagé pour deux ans et demi, soit jusqu'en juin 2025. Mais alors que cela ne fait que quatre mois que la star portugaise est arrivé à Al-Nassr, le média espagnol El Nacional croit savoir que CR7, qui aurait du mal à s'adapter à sa vie en Arabie saoudite, songerait déjà à quitter le club saoudien.

Fin de carrière de joueur pour CR7 ?

El Nacional va plus loin et annonce même que Cristiano Ronaldo pourrait prendre sa retraite de footballeur et revenir au Real Madrid dans un rôle d’ambassadeur ou pour occuper un poste dans l'organigramme du club merengue. Des rumeurs à prendre toutefois avec des pincettes quand on sait l'envie du joueur de 36 ans de disputer l'Euro 2024 avec le Portugal.

