Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo colle aux nouvelles exigences de Pérez !

Après Rudiger et Tchouaméni, le Real Madrid compte encore se renforcer lors de ce mercato estival. Le club de la maison blanche sort d’une magnifique saison où il a remporté le championnat espagnol et la Ligue des Champions. Pour la saison prochaine, un profil très précis est recherché et Cristiano Ronaldo colle aux nouvelles exigences du président madrilène Florentino Pérez.

Un buteur de plus de 30 ans

Selon les informations de la “Cadena SER“, les dirigeants du Real Madrid recherchent un buteur expérimenté d’environ 30 ans qui assurera au moins 10 buts par saison. Un profil auquel correspond Cristiano Ronaldo, qui veut quitter son club de Manchester United pour jouer la Ligue des Champions.