Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo fait hésiter Modric sur son avenir au Real

Revoir Luka Modric évoluer sous le même maillot que Cristiano Ronaldo serait-il possible ? À en croire les dernières informations d’As, la réponse à cette question serait oui ! Selon le quotidien madrilène, le milieu croate du Real Madrid envisagerait la possibilité de jouer en Arabie Saoudite.

Si l’ancien Ballon d’Or de 37 ans rêvait initialement de terminer sa carrière au Real Madrid, une proposition alléchante d’Al-Nassr, où évolue son ancien coéquipier du même âge le ferait désormais hésiter.

Sans compter que la possible arrivée de Jude Bellingham (19 ans) programmée cet été et l’éventuelle prolongation de Toni Kroos (33 ans) pourrait sonner le glas de Modric au Real Madrid. Dossier à suivre de très près même si Marca a un autre son de cloche : le Croate ne veut que la Casa Blanca.

🚨| Luka Modric has received an offer from Al-Nassr, he is reluctant to accept the offer. @diarioas