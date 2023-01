Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo frustré d'avoir pu rebondir chez les Merengue, sa mère le soutient

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Cristiano Ronaldo (37 ans) a fait le choix de rejoindre Al-Nassr (Arabie Saoudite) pour deux ans, moyennant un salaire avoisinant les 200 M€ par an, le Portugais ne rêvait pas forcément d'un exil dans le Golfe à ce stade de sa carrière.

Selon Marca, le désir premier de CR7 était de retourner au Real Madrid, où il était d'ailleurs allé s'entraîner à son retour de la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, Cristiano Ronaldo a fait face au refus de Florentino Perez de le reprendre au sein de la Maison blanche. Une décision qui a déçu le quintuple Ballon d'Or, parti en 2018 et qui espérait à minima un bon club européen d'un championnat du Top 5 pour le relancer.

La mère de CR7 valide son choix

Faute de mieux, Cristiano Ronaldo a donc choisi le club de Rudi Garcia, Al-Nassr. Un choix cautionné par sa mère Dolores Aveiro qui s'est exprimée : «Cher fils, puisse que tout se passe bien et soit le plus grand défi de ta vie. Et nous serons toujours ensemble dans ce voyage, je t’aime à l’infini».