Real Madrid - Mercato : De Tomas, Werner, Dzeko... Le point sur les pistes des Merengue

Borja Mayoral parti à Getafe et dans l'attente du départ de Marco Asensio, le Real Madrid a bien un œil sur le marché à l'affût d'un « n°9 » d'ici à la fin du Mercato. Pour autant, les Merengue ne prendront pas n'importe qui pour jouer les back-ups de Karim Benzema.

De Tomas et Dzeko fausses pistes

Si le profil est connu avec la venue en priorité d'un joueur d'avenir, cela n'empêche pas les bruits de couloir de sortir sur des joueurs plus chevronnés. Ces derniers jours, la rumeur Raul De Tomas (Espanyol, 27 ans) est sortie. Pourtant, si l'on en croit José Félix Diaz (journaliste pour Marca), l'intérêt n'est pas réciproque. Carlo Ancelotti ne souhaite pas non plus récupérer Edin Dzeko (Inter Milan, 36 ans), bien trop âgé pour convenir.

Werner s'est compliqué

Alors que la piste Timo Werner (Chelsea, 26 ans) n'est pas totalement écartée, cette option s'annonce quand même très difficile pour le Real. En effet, Sky Germany assure que le RB Leipzig et la Juventus sont largement en avance sur le dossier. En Allemagne, on se montre même très optimiste pour un retour de Werner au Rasenball.