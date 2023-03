Real Madrid - Mercato : déjà signé pour Benzema ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Karim Benzema est décidément l’éternel buteur du Real Madrid. Plus les années passent, plus le buteur français est important pour les Merengues. Élu Ballon d’or 2022, Karim Benzema est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Cependant, à 35 ans, le natif de Lyon ne compte pas prendre sa retraite prochainement. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid, Benzema aurait même déjà pris sa décision pour son avenir.

Selon le journaliste Nicolò Schira, Karim Benzema s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour une prolongation de son contrat. L’attaquant français devrait prochainement signer un contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Cette saison, il a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues.