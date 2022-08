Real Madrid – Mercato : deux cadors Anglais à la lutte pour Asensio

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Marco Asensio n’est plus désiré au Real Madrid. L’attaquant espagnol, est poussé vers la sortie à un an de la fin de son contrat. Alors que la fin du mercato se rapproche de plus en plus, deux portes de sortie s’ouvrent à lui. En Angleterre, deux cadors aimeraient le recruter.

Manchester et Arsenal

Selon les informations de The Mirror, Manchester United et Arsenal sont intéressés par Asensio. Les deux géants anglais pourraient même soumettre une offre pour le joueur dans les prochains jours.