Real Madrid – Mercato : deux nouvelles pistes ouvertes au Brésil

En effet, si l'on en croit le très bien renseigné Ekrem Konur, la Maison blanche suit avec attention les performances du latéral droit Vanderlan (20 ans) ainsi que du milieu de terrain Gabriel Menino (22 ans).

Le premier nommé figure dans la short-list pour la succession du vieillissant Dani Carvajal, le second, international Espoirs brésilien, sous contrat jusqu'en décembre 2025, est une alternative peu onéreuse à Jude Bellingham (Borussia Dortmund) dans le cœur du jeu.

