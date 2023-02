Real Madrid - Mercato : deux recrues déjà ferrées pour cet été !

Le mercato estival du Real Madrid s’annonce très chaud ! Les dirigeants de Merengues préparent déjà l’équipe de la saison prochaine en tentant de prolonger ses cadres tout en faisant de la place pour les nouvelles recrues. Si le milieu de terrain du BVB, Jude Bellingham et la star du PSG, Kylian Mbappé semblent être des dossiers prioritaires, la Casa Blanca va faire revenir deux joueurs.

L’offensif prêté au Milan AC, Brahim Diaz devrait pouvoir continuer sa carrière avec le Real Madrid comme le rapporte Foot Mercato. Les dirigeants du club espagnol comptent bien sur l’offensif hispano-marocain la saison prochaine avec un nouveau contrat à la clef. Les Merengues ne seraient pas disposés à négocier avec les Rossoneri

Le Real Madrid voudrait également faire revenir Fran Garcia qui évolue désormais au Rayo Vallecano. Selon les informations de Fabrizio Romano, les documents sont prêts entre les deux clubs. « Le Real déclenchera la clause de rachat pour € 10m mais seulement pour payer € 5m car une clause de vente de 50% était incluse. Fran García signera un contrat de cinq ans. »

Fran García will return to Real Madrid in the summer, as expected ⚪️🔙🇪🇸 #RealMadrid



Documents ready between Real & Rayo Vallecano, Real will trigger the buy back clause for €10m but only to pay €5m as 50% sell-on clause was included.



Fran García will sign a five-year deal. pic.twitter.com/1qwqfqR7Pt