Real Madrid - Mercato : Dortmund va se venger des Merengue pour Bellingham

Le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur a en effet révélé que le Borussia Dortmund s'était déjà mis en quête d'un remplaçant à Bellingham. Et sa cible privilégiée n'est autre que Gabri Veiga... que le Real Madrid avait érigé en plan B en cas d'échec des négociations avec l'Anglais ! Le jeune milieu du Celta Vigo (20 ans) serait aussi dans le viseur de clubs anglais et espagnols. Mais plus des Merengue, a priori...

🚨Borussia Dortmund plans to check on the condition of Celta Vigo's 20-year-old player Gabri Veiga.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🟡 #BVB 🔵 #Celta



👉 There are clubs from the Premier League and La Liga who want to sign the Spanish player. https://t.co/XPXnjdkajd pic.twitter.com/J9X1bTmYXD