Depuis le début de la saison, Eden Hazard n'a pris part qu'à six petits matchs avec le Real Madrid. Barré par Carlo Ancelotti, l'attaquant belge est devenu un remplaçant chez les Merengue depuis de longs mois. L'ancien de Chelsea s'est livré avant de commencer la Coupe du Monde et a émis un grand regret.

Dans une interview à L'Équipe, Eden Hazard a clairement pointé du doigt une mauvaise note sur son histoire au Real Madrid. « Pour moi, je n'ai pas vraiment gagné la Ligue des Champions. J'ai joué quelques minutes mais, comme en Liga, je n'ai pas senti que j'avais un impact », explique le Belge. « À Chelsea, j'ai toujours été le meilleur ».

