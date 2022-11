Real Madrid – Mercato : Eden Hazard rétablit ses vérités sur son avenir !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La Coupe du Monde va-t-elle être l'occasion pour Eden Hazard de se relancer avant de retourner en Espagne jouer avec le Real Madrid ? Convoqué avec la Belgique, l'ailier, qui avait signé chez les Merengue en 2019 pour 115 M€, n'a pas réussi à se montrer à son meilleur niveau en Liga. De quoi le pousser à se livrer sur son avenir, et à ouvrir la porte à un départ.

Hazard ouvert à un départ l'été prochain

« Je ne vais pas être prêté en cours de saison. Je veux de la stabilité », explique Eden Hazard dans L'Équipe. « En fin de saison, ce sera différent. On peut repartir sur autre chose. Là, je sens qu'il ne me manque pas beaucoup de choses », continue le Belge avant d'évoquer son faible temps de jeu cette saison : « Si on me donne un peu et que j'arrive à faire vingt bonnes minutes, je peux apporter. C'est pour ça que je n'ai pas envie de partir ».