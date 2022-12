Real Madrid - Mercato : Eden Hazard vers un championnat exotique ?

Eden Hazard en ce moment c’est compliqué ! L’attaquant a récemment pris sa retraite internationale après l’élimination des Diables Rouges lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde au Qatar. Avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti le coach des Merengues ne l’utilise pas ou très peu. Le Belge a participé à 6 rencontres toutes compétitions confondues avec le club espagnol.

En contrat jusqu’en juin 2024 avec les Madrilènes, Eden Hazard n’est pas fermé à un départ, « Si le Real Madrid me dit en été que je dois partir, je l'accepterai. En été, il est possible que je parte, en hiver, c'est impossible. », a-t-il récemment déclaré dans un entretien accordé à Marca.

Selon plusieurs sources dont l’Equipe ou Marca, l’ancien du LOSC apprécie la MLS. Eden Hazard se verrait bien rejoindre les États-Unis pour finir sa carrière. Selon les informations d’Ekrem Konur, plusieurs franchises de MLS suivent avec attention la situation du Belge. Un dossier à suivre…

🚨 MLS clubs are the keeping track of Eden Hazard's contract situation.

🇧🇪 ⬜ #HalaMadrid ⬜ #RealMadrid pic.twitter.com/HcnbP7t2ni