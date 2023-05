Real Madrid - Mercato : Eden Hazard vers une retraite anticipée !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Eden Hazard retraité dès l’année prochaine ? L’hypothèse serait sur la table ! Selon Relevo, le milieu offensif belge du Real Madrid songe très sérieusement à basculer dans l’après carrière sportive après avoir traversé une nouvelle saison quasi blanche en Liga (3 matches, 1 but et une passe décisive en Liga).

Ancelotti a lâché l'affaire

Arrivé au Real Madrid en grande pompe en juillet 2019, en provenance de Chelsea et contre un chèque de plus de 100 millions d’euros, Hazard n’aura jamais confirmé les attentes placées en lui. Même Zinédine Zidane, qui avait fait des pieds et des mains à l’époque pour le faire venir, n’a pas réussi à lui redonner un second souffle. Depuis, le joueur de 32 ans a tissé des relations distantes avec Carlo Ancelotti, qui ne croit plus en lui.

Pour résumer Auteur d’une nouvelle saison très en-deçà des attentes nées de son arrivée au Real Madrid en juillet 2019, le milieu offensif belge Eden Hazard (32 ans) pourrait choisir de prendre une retraite dorée en 2024. L'hypothèse est lancée.

