Real Madrid - Mercato : en difficulté sur Mbappé, Pérez avance sur une autre signature en attaque !

Alors que la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a pris du plomb dans l'aile ces dernières heures, le club merengue aurait avancé sur la prolongation de contrat de Vinicius Junior.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira, spécialiste des transferts, le président de la Casa Blanca, Florentino Pérez, serait confiant pour boucler la signature de la prolongation de contrat de l'ailier gauche brésilien dans les prochaines semaines. Une prolongation qui irait jusqu’en juin 2027 avec à la clé une belle revalorisation salariale.

#RealMadrid are in advanced talks to extend #Vinicius Junior’s contact until 2027. He is considered a key-player by Florentino #Perez and they are confident to close the deal in the next weeks. No surprise here since the last November 6! #transfers https://t.co/iVqkF3C6Vm