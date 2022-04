Real Madrid - Mercato : en échange de Mbappé, les Merengue laissent au PSG un joueur très convoité

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A priori, il n'y a que sur le dossier Kylian Mbappé que le Real Madrid et le PSG vont s'affronter lors des prochaines semaines. Concernant Aurélien Tchouaméni, les Parisiens devraient avoir le champ libre. C'est le présentateur d'El Chiringuito, Josep Pedrerol, qui l'a assuré hier soir. D'après lui, "le Real ne se positionnera sur aucun recrutement de milieu de terrain cet été". Et ce alors que le joueur de l'AS Monaco est annoncé dans son viseur depuis plusieurs semaines.

Pedrerol a expliqué que le but des Merengue était de procéder en douceur pour le renouvellement de son milieu historique, composé de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. Le plan de Carlo Ancelotti est d'augmenter le temps de jeu de Federico Valverde et Eduardo Camavinga la saison prochaine. Pas de Tchouaméni à court terme, donc. Le PSG, qui cherche un milieu récupérateur dominant depuis de nombreuses saisons, a un rival en moins pour l'international français de 22 ans !

Pour résumer Contrairement aux nombreuses rumeurs sur le sujet, le Real Madrid n'aurait pas l'intention de renforcer son milieu de terrain cet été. Ce qui signifie que le PSG aura toute latitude pour recruter Aurélie Tchouaméni (AS Monaco, 22 ans).

