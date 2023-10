Real Madrid - Mercato : en plus de Rennes - Nantes, les Merengue ont supervisé Boca - River

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'était dimanche de derby pour les scouts du Real Madrid ! Certains d'entre eux ont été aperçus au Roazhon Park pour Rennes-Nantes (3-1) mais d'autres, plus chanceux, ont eu le privilège d'assister au Superclasico Boca-River (0-2). Ils ont d'autant plus eu le loisir d'apprécier l'ambiance survoltée de la Bombonera que leur cible, Valentin Barco, n'est entrée qu'en seconde période, sans pouvoir éviter la défaite des siens...

3 grands clubs européens l'ont également à l'œil

Latéral gauche de formation, ce joueur de 20 ans évolue un cran plus haut sous la direction du très défensif (et critiqué) Jorge Almiron. Mais il fait sensation depuis ses premiers pas dans le onze de départ xeneize. Et Manchester City et Brighton ont déjà coché son nom sur leurs tablettes. En plus du Real, le journaliste turc Ekrem Konur assure que la Juventus et l'AC Milan avaient envoyé des émissaires dimanche pour faire un rapport sur Barco. Un joueur que l'on devrait bientôt voir à l'oeuvre dans l'un des grands championnats européens...

🚨Real Madrid, Juventus and AC Milan scouts watched Valentín Barco, the 19-year-old player of Boca Juniors, during the match against River Plate. 🔵#Boca



◾Manchester City and Brighton are interested in the Argentine left-back.🇦🇷 https://t.co/kreTQT2ygO pic.twitter.com/YDP9wNOPjJ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 2, 2023

