Real Madrid - Mercato : Endrick évoque sa future association avec Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

D'ici le 1er septembre prochain et la fermeture du marché des transferts en France, Kylian Mbappé va faire couler beaucoup d'encre. Le PSG le vendra-t-il lors de cette intersaison, comme il le laisse entendre depuis que l'attaquant a annoncé qu'il n'activerait sa clause pour prolonger jusqu'en 2025 ? Le Real Madrid passera-t-il à l'attaque en formulant une offre que les dirigeants qataris ne pourront pas refuser ? Réponse d'ici deux mois et demi, au plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que Mbappé fait rêver beaucoup de monde, à Madrid ou... au Brésil !