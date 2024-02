Real Madrid Mercato : la facture s'alourdit pour Endrick

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dimanche, Endrick a inscrit un magnifique but lors du derby paulista entre Palmeiras et les Corinthians (2-2). L'attaquant de 17 ans a récupéré le ballon aux 18 mètres après un cafouillage et expédié une grosse frappe enroulée du gauche ayant permis à son équipe d'ouvrir le score. Palmeiras a ensuite doublé la mise avant de se faire remonter dans les trois dernières minutes, à onze contre dix.

Déjà 7,5 M€ de bonus

Ce résultat décevant n'entrave en rien la montée en puissance du double champion en titre du Brésil dans le Paulista (compétition régionale). Mais le but d'Endrick va compter pour les finances de Palmeiras puisqu'il va voir le Real Madrid verser 2,5 M€. Comme AS le rappelle, la Maison Blanche a versé 35 M€ pour recruter Endrick plus 25 M€ de bonus. Dans ces bonus, il y a 2,5 M€ qui tombent tous les cinq buts jusqu'à vingt-cinq. Celui de dimanche était le 15e pour Endrick depuis qu'il a signé au Real (18 depuis ses débuts pros avec le club de Sao Paulo). La note est pour le moment de 42,5 M€ pour le Real (35 M€ plus 7,5 M€). Et vu la régularité à laquelle le prodige marque, ce n'est sans doute pas fini, surtout qu'au Brésil, les équipes jouent quasiment tous les trois jours toute l'année !

