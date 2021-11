Real Madrid - Mercato : énorme coup de balai à prévoir l'été prochain ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Pas vraiment un scoop, on le sait. Des semaines, déjà, que la presse espagnole bruisse de certaines rumeurs au sujet des départs annoncés de plusieurs cadres en fin de saison. Sauf que cette fois, le quotidien AS est entré dans le vif du sujet et prête au président Florentino Pérez de lourdes intentions.

Premier joueur qui pourrait faire ses valises : Gareth Bale, à qui la direction ne devrait pas proposer de prolongation de contrat. Il en serait de même pour Eden Hazard, l’international belge accumulant les blessures et Carlo Ancelotti ne comptant pas réellement sur lui. Lucas Vazquez pourrait également plier bagage, au même titre que Marco Asensio, à qui il reste plus d'un an de contrat mais qui pourrait être vendu auparavant.

A suivre...