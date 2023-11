Real Madrid - Mercato : entre le Brésil et les Merengue, Ancelotti a tranché !

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Très bien renseigné sur les arcanes du Real Madrid, le journaliste d'El Chiringuito Edu Aguirre a fait deux révélations ce lundi. La première, c'est que Carlo Ancelotti n'a aucun accord avec la Fédération brésilienne pour reprendre en main la Seleçao en juin prochain. La seconde, c'est que l'Italien serait plus favorable à une prolongation chez les Merengue qu'à un départ en Amérique du Sud.

Une prolongation discutée au printemps ?

En cela, Aguirre ne fait que suivre ce que dit "Don Carlo" depuis des mois. A plusieurs reprises, l'Italien a fait savoir qu'il était très heureux à Madrid, qu'il souhaitait y rester le plus longtemps possible et qu'il arrêterait après ça. Cette saison est la cinquième à la Maison Blanche, la troisième d'affilée. Il y a gagné deux Champions League, autant de Supercoupes d'Europe et de Mondiaux des Clubs (2014 et 2022), une Liga (2022) et deux Coupes du Roi (2014 et 2023) plus une Supercoupe d'Espagne (2021). Bref, un palmarès qui, associé à un très bon début de saison, devrait inciter Florentino Pérez à lui offrir un nouveau bail en début d'année prochaine.

