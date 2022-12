Real Madrid – Mercato : Florentino Perez a établi son plan de bataille pour le mois de janvier

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Besoins :

En phase avec ses objectifs et disposant d'un effectif pléthorique, le Real Madrid ne devrait pas recruter cet hiver. Florentino Perez ne se sert de toute façon de cette fenêtre que pour anticiper ses gros coups pour l'avenir et janvier 2023 devrait surtout être le moment pour la Maison blanche d'annoncer l'arrivée de la pépite brésilienne Endrick Pol (Palmeiras, 16 ans) pour le Mercato 2024. On n'est jamais trop prévoyant...

Pour le reste, Carlo Ancelotti fait barrage à la venue d'un buteur, ce qui pourrait pourtant être un besoin avec la fragilité affichée de Karim Benzema ces derniers mois et les possibles départs de Mariano Diaz et Eden Hazard. Habitué à aller chercher la sensation de la Coupe du Monde, Florentino Perez va se canaliser cet hiver.

Moyens :

En prévision d'un Mercato d'été 2023 qui s'annonce dispendieux dans le cœur du jeu avec le rêve de faire signer Jude Bellingham, le Real Madrid n'a pas prévu de gros investissements en janvier sauf à signer Endrick... Mais les Merengue se portent bien économiquement. En septembre dernier, le Real Madrid a annoncé avoir bouclé l'exercice 2021-22 avec un bénéfice net de 13 M€ et un trésor de guerre de 425 M€. Le fruit d'une gestion rigoureuse et d'un Mercato très ajusté depuis quatre ans qui fait que la Maison blanche a traversé la crise du Covid sans mauvais coup.

Le dossier-clé de l'hiver : Cristiano Ronaldo

Qu'on le veuille ou non et même s'il n'est pas de la volonté de Florentino Perez de recruter le meilleur buteur de l'histoire de son club, la présence de CR7 à l'entraînement à Valdebebas va alimenter toutes les rumeurs dans les prochaines semaines. Le boss du Real pourra-t-il résister aux envies de retour du Portugais et à la pression des Socios ? On y verra plus clair sur l'avenir du natif de Madère dans les prochains jours...

Les pistes du Mercato (incluant été 2023) : Yacine Bounou (FC Séville), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Malo Gusto (OL), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Enzo Fernandez (Benfica), Bruno Fernandes (Manchester United), Stanislas Lobotka (Naples), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Cristiano Ronaldo (libre), Endrick Pol (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan), Rafael Leao (Milan AC), Kylian Mbappé (PSG), Vedat Muriqi (Majorque)...