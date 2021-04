Real Madrid - Mercato : Florentino Pérez a remporté son bras de fer avec Sergio Ramos !

Ce serait une belle victoire pour Florentino Pérez, qui tomberait à point nommé vu ce que le président du Real Madrid endure depuis l'avènement et la chute de la Super Ligue il y a dix jours : d'après ABC, Sergio Ramos aurait décidé de prolonger son contrat avec les Merengue en acceptant les conditions proposées par son président.

Sa famille a poussé pour qu'il prolonge

C'était pourtant loin d'être gagné car les deux hommes n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Pérez proposait deux années de contrat et un salaire revu à la baisse de 10% alors que Ramos voulait trois années plus un maintien de ses 12 M€ nets annuels. Et ce malgré un contexte économique très difficile à cause de la pandémie de Covid-19.

ABC croit savoir que le défenseur andalou a sondé le marché mais est arrivé à la conclusion que son intérêt était de continuer avec le Real Madrid. Sa femme, présentatrice de télévision espagnole, ses parents ainsi que son frère poussaient pour qu'il continue l'aventure dans la capitale. Ce serait donc chose faite. A le voir haranguer ses coéquipiers en tribunes du stade Alfredo Di Stefano mardi soir lors de la demi-finale aller de Champions League contre Chelsea (1-1), on serait même prêt à parier qu'il a pris sa décision il y a déjà quelques jours…