Real Madrid – Mercato : Florentino Perez face à un premier problème pour 2021

Si l'été 2021 promet d'être assez dispendieux au Real Madrid avec Kylian Mbappé, Paul Pogba, Houssem Aouar ou Eduardo Camavinga dans le viseur, Florentino Perez pourrait avoir une autre contrariété à gérer dans le Mercato de la maison blanche : le recrutement d'un nouveau patron de défense pour préparer la succession de Sergio Ramos.

En effet, malgré les nombreuses rumeurs et déclarations d'intention, l'ancien Sévillan n'a toujours pas prolongé son bail au delà du 30 juin 2021 et cela fait maintenant un moment que cette signature annoncée tarde. Du côté des suiveurs du Real Madrid, on commence à s'inquiéter de la situation.

Un défenseur du niveau de Ramos, ça chiffre vite à 100 M€

Dans l'émission El Primer Palo, Pepe Herrero a dénoncé le manque d'anticipation de la direction des Merengue : « Le renouvellement de Ramos va être le plus compliqué pour le Real Madrid, et je ne vois pas personne de 36 ans jouer pour Madrid. C'est une aberration », a-t-il lâché, rejoint par son confrère « Latigo » Serrano qui redoute que le recrutement d'un remplaçant pèse très lourd sur les finances : « Pour trouver un central avec une performance similaire, vous devez dépenser 100 millions », a ajouté le journaliste de ce même programme d'esRadio.