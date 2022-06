Real Madrid - Mercato : Florentino Pérez poussé à un recrutement galactique ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Dans un monde parfait, Florentino Pérez aurait déjà refermé le chapitre galactique pour cet été 2022 avec la signature de Kylian Mbappé. Mais l'attaquant a préféré prolonger au PSG. Cependant, le patron du Real Madrid va quand même devoir délier les cordons de la bourse pour attirer un joueur offensif de très haut niveau. La faute à Marco Asensio, qui aurait des envies d'ailleurs !

Selon AS, le gaucher, sous contrat jusqu'en 2023, n'aurait pas envie de prolonger à Madrid. Il souhaiterait partir cet été pour Milan, la Juve ou Arsenal, qui le courtisent. Sa priorité est de trouver un projet où il serait titulaire, ce qui n'est pas le cas au Real. Un transfert serait étudié par toutes les parties sur une base de 40 M€. De quoi financer une partie d'un recrutement galactique pour Florentino Pérez. Même si le principal problème résidera dans l'identité de l'heureux élu, Mbappé et Haaland n'étant plus sur le marché...

Altobelli: "Asensio-Milan? Un affare, è ancora giovane e ha parecchio da dare": Alessandro Altobelli, ex attaccante, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Marco Asensio, attaccante esterno del Real Madrid che piace molto al Milan: "Quando prendi… https://t.co/cOSsG6REjo pic.twitter.com/qkTXn9zGtC — sportlive (@sportli26181512) June 28, 2022

