Real Madrid – Mercato : Florentino Perez prépare une vague de prolongations

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si le projet du Real Madrid est de continuer le rajeunissement de son effectif avec des arrivées phares en attaque (Mbappé, Haaland) et au milieu (Tchouaméni), le plan de Florentino Perez est aussi de conserver ses actifs chez les Merengue.

Selon le journaliste Nicolo Schira, une vague de prolongation est à l'étude en interne et, de tous les poids lourds du vestiaire, seul Gareth Bale ne fera l'objet d'aucune offre de prolongation dans l'agenda présidentiel.

Les priorités de Perez sont connues

Si le dossier Luka Modric serait quasiment réglé et étendu jusqu'en juin 2023, le Real Madrid avance sur quatre autres priorités : les extensions de bail de Vinicius Jr (2027) et Marco Asensio (2026) sont envisagées, Toni Kroos avance aussi sur un nouveau bail (2024) et il est toujours question qu'un effort soit fait sur Karim Benzema (un an de plus jusqu'en 2024) même si la Maison blanche joue la montre du fait de ses dossiers estivaux.