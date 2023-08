Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

C'est un moment toujours très solennel que la présentation d'un joueur au Real Madrid. Avant d'introduire Kepa au sein de la Maison blanche et de le remercier d'avoir choisi le « meilleur club du Monde » alors qu'il avait « de grandes offres », Florentino Perez a d'abord eu une pensée pour les blessés : « Les mauvaises blessures sont la pire chose dans le football. Nous sommes très tristes, mais nous sommes sûrs que Militao et Courtois reviendront plus forts qu'auparavant. Je veux aussi souhaiter à Arda Güler un prompt rétablissement et lui envoyer un gros câlin ».

Les premiers mots de Kepa

Kepa Arrizabalaga a ensuite pris la parole : « Merci au président, à José Angel Sanchez, au staff, à ma famille, aux agents, et à tout le monde d'avoir rendu cela possible. Eder et Thibaut, je vous envoie mon amour. Je vous souhaite à tous les deux un prompt rétablissement en cette période difficile pour vous. Je peux vous assurer que je suis ici pour travailler et donner le meilleur de moi-même. Toujours. J'espère que ce sera un grand voyage ici et que je remporterai de nombreux titres. Je relève ce défi avec beaucoup d'enthousiasme. Le travail et l'engagement ne manqueront pas à chaque fois que je porterai ce maillot lors d'entraînements ou de matchs. J'espère que nous pourrons encore élargir la liste des trophées du Real Madrid et rendre la légende encore plus grande ».

Durant sa présentation aux médias, Kepa - qui s'est dit inspiré par Iker Casillas - a également fait en sorte de séduire son auditoire à coup de phrases fortes (« Ce club est légendaire », « Tout le monde est d'accord pour dire que le Real Madrid est le roi de la Ligue des Champions ») et a également ouvert la porte à un intérim plus long : « J'espère qu'avec mes performances le Real Madrid décidera de me garde après mon prêt ».

Au Real, l'international espagnol portera le numéro 25.

