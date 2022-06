Real Madrid – Mercato : Florentino Perez prêt à un pari radical pour remplacer Benzema

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Si le Real Madrid a essuyé un gros revers avec Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé son contrat jusqu'en juin 2025 au PSG, rien ne dit que Florentino Perez utilisera son budget sur un autre offensif cet été.

Deux jeunes du club plutôt qu'un renfort en attaque ?

La Maison blanche souhaitant pourtant se séparer de Luka Jovic et Mariano Diaz, il ne serait pas spécialement question de s'attacher une autre pointe pour être le remplaçant de Karim Benzema. Si le nom de Gabriel Jesus est évoqué, ce dossier est bloqué du fait du nombre de joueurs extra-communautaires autorisés.

D'après AS, le plan du Real Madrid serait désormais très simple : miser sur la Fabrica avec la promotion de Borja Mayoral et Juanmi Latasa. Agé de 25 ans, le premier nommé sort d'une demi-saison réussie en prêt du côté de Getafe (6 buts en 18 apparitions). Quant au second, plus jeune (21 ans), il a fait ses armes avec la Castilla (13 buts cette saison en D3).

Des jeunes du club pour remplacer Benzema ? Plutôt que de bricoler une solution qui ne conviendra que modérément suite à l'échec de la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid envisage de plus en plus de miser sur ses jeunes pour épauler Karim Benzema l'an prochain.

Alexandre Corboz

Rédacteur