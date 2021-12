Real Madrid - Mercato : Florentino Perez regarde aussi du côté de Liverpool

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Pas encore l'ouverture du marché, mais déjà de nombreuses rumeurs. Et, forcément, le Real Madrid n'y échappe pas qui, comme chaque saison, effectuera des transferts qui marqueront les esprits. Et si certains joueurs de la Maison Blanche vont être invités à aller coir ailleurs (Bale, Hazard, etc...), d'autres vont prendre la direction de la capitale espagnole.

En Angleterre, le tabloïd, The Daily Mail, donne ces dernières heures une information concernant les Reds de Liverpool. Le Real suivrait ainsi avec grande attention le dossier Joe Gomez, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de la Mersey, mais qui n'apparaît que très peu dans l'effectif de l'entraîneur allemand, Jurgen Klopp. Toujours selon le média, cette piste serait une alternative à la possibilité Antonio Rüdiger, le défenseur des Bleues de Chelsea qui, lui, sera libre au mois de juin prochain.

On le voit, donc, le Real Madrid alimente déjà la rubrique mercato.