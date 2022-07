Real Madrid - Mercato : Florentino Perez sait ce qu'il veut pour l'après-Benzema

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Battu sur les dossiers Mbappé et Haaland cet été, le Real Madrid a fait le choix de ne prendre personne en attaque pour épauler son trio Benzema – Vinicius Jr – Rodrygo. Si la vision du club et de Florentino Perez est de continuer avec l'attaque qui a fini championne d'Europe et d'Espagne, la succession à moyen terme de Karim Benzema est envisagée... Et le recrutement d'un « 9 » est clairement possible cet été en cas de départ de Mayoral, Mariano ou Asensio.

Le Real veut un prospect et pas un extra-communautaire !

Si l'on en croit AS, le Real Madrid – qui ne s'est jamais positionné sur Robert Lewandowski à l'annonce de son départ du Bayern Munich – a clairement en tête un profil et n'en dérogera pas : hors de question de prendre un buteur « vétéran ». La feuille de route prévoit la venue d'un joueur de moins de 25 ans disposant d'un passeport communautaire.

Ce profil type correspond d'ailleurs aux pistes ouvertes récemment, que ce soit du côté du Red Bull Salzbourg avec Okafor (22 ans), Sesko (19 ans) ou Simic (18 ans), d'Hoffenheim avec l'ancien rennais Georgino Rutter (20 ans), de Mayence avec Jonathan Burkardt (22 ans) ou dernièrement du côté de Chelsea avec l'albanais Armando Broja (20 ans).