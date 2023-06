Real Madrid – Mercato : le plan de Florentino Perez pour mettre le feu entre le PSG et Mbappé

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est ce qu'on appelle clairement « profiter de la situation » : alors que le PSG souhaite vendre Kylian Mbappé afin d'éviter que la star de l'équipe de France ne parte libre en 2024, le Bondynois campe sur ses positions et a bien l'intention de continuer avec Paris pour sa dernière année de contrat. Selon Marca, Fayza Lamari, la mère et conseillière du joueur, mène aujourd'hui des négociations très tendues avec l'Emir Al-Thani concernant les modalités d'un départ : Kylian Mbappé ne partira pas au Real Madrid à l'été 2023 en renonçant aux sommes promises sur sa dernière année de contrat : soit 60 M€ nets de salaire + 90 M€ de prime de fidélité. Du côté du Real Madrid, Florentino Perez a bien compris qu'il avait tout à gagner à rester distant dans cette histoire.

Le Real tiendra sa posture durant toute la pré-saison au moins

La presse espagnole assure que les Merengue n'ont aucunement l'intention de payer les 200 M€ espérés par le Qatar pour le transfert et ont clairement fait savoir au clan Mbappé qu'en plus d'un salaire revu à la baisse (25 à 40 M€ nets par an), le capitaine des Bleus ne touchera sa super prime à la signature (125 M€) que s'il arrive libre.

Seule chance de voir la position du Real Madrid évoluer cet été : que l'équipe de Carlo Ancelotti rate totalement sa pré-saison et que le besoin de recruter un attaquant supplémentaire soit si vital qu'il pousse la Maison blanche à accélérer le mouvement. De là à penser que le dossier Mbappé ne se jouera pas avant la fin du mois d'août après de longues semaines de poker-menteur par presses interposées ?

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le Real Madrid tient sa ligne directrice concernant le transfert cet été de Kylian Mbappé (PSG). Les Merengue savent parfaitement comment avoir le bon rôle et bousiller la relation entre QSI et la figure phare de son projet parisien.

Alexandre Corboz

Rédacteur