Real Madrid - Mercato : Pérez va devoir allonger pour une autre star que Mbappé

Kylian Mbappé (PSG) est LA priorité du Real Madrid pour cet été, avec Alphonso Davies (Bayern Munich), selon la majorité des médias espagnols. Mais un autre joueur de classe mondiale est ciblé par Florentino Pérez : Trent Alexander-Arnold.

Le latéral de Liverpool est tenu en haute estime par le club merengue mais l'international anglais est une cible que les Reds ne lâcheront pas facilement. Selon Ekrem Konur, il faudra entre 70 et 80 M€ au Real pour l'enrôler. Ni plus, ni moins...

🔥 Real Madrid will have to fork out 70/80m euros if they want to sign England right-back Trent Alexander-Arnold, 25, from Liverpool.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚪ #HalaMadrid 🔴 #LFC pic.twitter.com/fSwdLDOFiu