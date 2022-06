Real Madrid – Mercato : Gareth Bale a trouvé son future club !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Gareth Bale ne sera plus au Real Madrid la saison prochaine. Après de nombreuses années au club, l’attaquant gallois quitte les Merengues avec un joli palmarès à son actif. Cependant, il ne compte pas pour autant mettre un terme à sa carrière cet été. Après plusieurs semaines de réflexion, il va retrouver un club !

Selon le journaliste Tom Bogert, Gareth Bale va s’engager avec le Los Angeles Football Club, en MLS. L’attaquant gallois va signer un contrat d’une saison, jusqu’en juin 2023, avec une seconde en option.

More details on LAFC signing superstar Gareth Bale.



I'm told deal is TAM deal and will run for 12 months, expiring next summer.



Bale led Wales to first World Cup in half a century. Play USMNT in first group game. https://t.co/a8df6NnBAC