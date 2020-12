Real Madrid – Mercato : Gareth Bale cause encore du souci à Zidane !

Zapping But! Football Club Real Madrid - Inter Milan : notre simulation FIFA 21 (3ème journée - Ligue des Champions)

En prêtant Gareth Bale à Tottenham, le Real Madrid a enlevé une grosse épine du pied à Zinédine Zidane, qui ne comptait plus sur le Gallois. Mais le souci, c'est que Bale tarde à s'imposer au sein du club londonien. Pour l'heure, son retour n'est pas un franc succès.

Il n'a pas encore terminé un match avec Tottenham

En 11 matches, Bale (31 ans) a inscrit 3 buts mais il n'a disputé en tout et pour tout que 598 minutes et n'a pas encore disputé un match dans son intégralité. L'ailier est resté quatre fois sur le banc, il n'a pas fait partie du groupe à deux reprises. Selon AS, Tottenham serait déçu de son apport, pour un joueur qui coûte 15 M€ bruts annuels (sur les 30 de son salaire, encore payé à 50% par le Real) et un transfert définitif ne serait pas du tout envisagé pour l'instant. Le joueur étant sous contrat jusqu'en 2022, un retour au Real à l'issue de la saison pourrait donc se préciser.