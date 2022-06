Real Madrid - Mercato : Gareth Bale dit non à la retraite !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Après neuf années très contrastées au Real Madrid, Gareth Bale a quitté l'Espagne, au lendemain du bain de foule ayant suivi la victoire en Champions League. Critiqué par les supporters pour son manque d'investissement, le Gallois aura tout de même participé à la conquête de cinq C1, ce qui lui a valu le statut de légende dans le communiqué publié par les Merengue pour saluer sa sortie.

La question était de savoir s'il allait continuer ou pas. C'est que l'ailier gauche est réellement peu enthousiasmé par le football et que son entourage assurait que s'il ne trouvait pas de club anglais désireux de prendre en charge son énorme salaire, il n'hésiterait pas à prendre sa retraite. Mais cela, c'était si le pays de Galles ne se qualifiait pas pour la Coupe du monde. Or, cet après-midi à Cardiff, les Dragons ont dominé l'Ukraine en barrages (1-0). Et ils se sont ainsi qualifiés pour leur premier Mondial depuis 1958. Bale ira au Qatar, dans un groupe où il retrouvera l'Angleterre (ainsi que l'Iran et les Etats-Unis) ! Et pour être en forme en novembre, il va faire les efforts nécessaires pour se trouver une nouvelle équipe. La retraite attendra...

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Le pays de Galles va au Qatar !! Le dernier ticket européen sera pour les Gallois, 64 ans après !



L'Angleterre, l'Iran et les États-Unis seront les adversaires du pays de Galles en novembre prochain #WALUKR #lequipeFOOT pic.twitter.com/OxfdrBQpys — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 5, 2022

Pour résumer Vainqueur de l'Ukraine en barrages de la Coupe du monde 2022, le pays de Galles ira au Qatar à la fin de l'année. Et sa star, Gareth Bale, ne prendra pas sa retraite cet été, à la fin de son contrat avec le Real Madrid.

