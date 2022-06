Real Madrid - Mercato : Gareth Bale officialise son départ, son bilan en chiffres

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans une lettre diffusée en anglais, Gareth Bale (32 ans) vient d’officialiser son départ du Real Madrid en remerciant notamment ses coéquipiers, le staff merengue et les supporters madrilènes. Florentino Pérez et son bras droit José Angel Sanchez sont également évoqués dans les remerciements de l’ailier gallois. Le bilan de Bale sous les couleurs du Real Madrid depuis son arrivée à l’été 2013 est le suivant : 256 matches, 19 titres, 5 Ligues des champions, 106 buts et 67 passes décisives.

🤍GARETH BALE SE DESPIDE DEL REAL MADRID🤍



✍️"Ser parte de la HISTORIA de este club y conseguir todo lo que hemos logrado juntos ha sido una experiencia que JAMÁS OLVIDARÉ".



👇¿Qué mensaje le dejaríais al galés?👇 pic.twitter.com/Hx0LXy2xIt — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2022

Pour résumer Gareth Bale (32 ans), arrivé en fin de contrat au Real Madrid, a annoncé son départ officiel du club espagnol dans une lettre personnalisée. Le passage de l'ailier gallois à la Maison Blanche restera teinté de doutes en tout genre...

Bastien Aubert

Rédacteur