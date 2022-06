Real Madrid - Mercato : Gareth Bale s'est pris un râteau énorme d'un petit club de Liga !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Selon The Telegraph, Gareth Bale, en fin de contrat au Real Madrid, envisagerait de s'engager avec Cardiff City, le club de sa ville natale qui évolue en Championship, histoire d'arriver en forme à la Coupe du monde 2022. Tottenham, où il a joué et où il pensait retourner, n'en voudrait pas, notamment le manager, Antonio Conte, plutôt à cheval sur l'investissement de ses joueurs. Seulement, si la piste galloise est certainement crédible pour le gaucher, son agent a tenté de lui en trouver une beaucoup plus ensoleillée.

En effet, le président de Getafe, Angel Torres, a affirmé que le représentant de Gareth Bale l'avait appelé pour lui proposer ses services ! Pourquoi vouloir aller chez le 15e de la dernière Liga ? Parce que Getafe, c'est la banlieue de Madrid et le Gallois n'aurait pas à déménager ! Les mauvaises langues diront qu'il n'aurait pas, non plus, besoin d'apprivoiser un nouveau green de golf. Après la fin de son contrat au Real Madrid, après s'être gentiment fait éconduire par l'Atlético et Getafe, Gareth Bale va en tout cas devoir se faire une raison : Madrid ne veut plus de lui ! Quoi que, il reste le Rayo Vallecano...

Gareth Bale has offered to play for Getafe, Spanish club’s president claims https://t.co/I5HOK2CJaf — The Guardian (@guardian) June 8, 2022

Pour résumer Le président de Getafe, Angel Torres, a révélé que l'agent de Gareth Bale l'avait contacté pour lui proposer les services de l'ailier gallois, en fin de contrat au Real Madrid et qui voudrait trouver un dernier club pour rester en forme jusqu'à la Coupe du monde 2022.

Raphaël Nouet

Rédacteur

