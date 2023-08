Real Madrid - Mercato : gros écart avec le PSG pour le transfert de Mbappé ?

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

Dans son édition du jour, Le Parisien revient longuement sur le conflit opposant le PSG à Kylian Mbappé. Avec cette conclusion : seul un transfert dès cet été permettra à tout le monde de s'en sortir à bon compte, même si l'affaire a fait du dégât des deux côtés. Le quotidien régional répète que les dirigeants parisiens espère une somme de 200 M€ pour leur star. Et c'est là que ça risque de se compliquer un peu plus...

Quinze jours brûlants fin août

En effet, Le Parisien précise que seule une offre du Real Madrid sera écoutée par Mbappé. Or, les Merengue ont bien l'intention de mettre 200 M€ pour l'attaquant mais en y incluant son salaire de la première année ! Ils ne devraient donc proposer "que" 150 M€ au PSG. Et cela après le 15 août, histoire que les dirigeants parisiens n'aient pas le temps d'activer d'autres leviers de négociations. La dernière ligne droite s'annonce donc brûlante entre Paris et Madrid !

